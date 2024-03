Colpisce un passante alle spalle con un grosso bastone, poi fugge a gambe levate: denunciato un 20enne

I Carabinieri di Forlì hanno denunciato un 20enne straniero che la sera di domenica 3 marzo, verso le ore 18, ha atteso l’uscita da uno stabile di viale dell’Appennino un 28enne straniero, ma di altra nazionalità, che stava raggiungendo a piedi Piazzale Ravaldino. Sorprendendolo alle spalle, senza che lo stesso potesse accennare ad una forma di difesa, lo ha colpito violentemente alla testa, utilizzando un grosso ramo, per poi fuggire e dileguarsi per le vie cittadine. Il malcapitato, tramortito e sanguinante a terra, è stato soccorso da alcuni passanti che hanno avvisato immediatamente il numero di emergenza sanitario “118”. Il personale medico, una volta giunto sul posto e constatate le criticità del ragazzo, lo hanno stabilizzato e trasferito in ambulanza in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Forlì.

Le immediate attività investigative avviate dai carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno consentito di ricostruire non solo le fasi salienti dell’aggressione, ma soprattutto hanno consentito di giungere all’identificazione del presunto autore della violenta aggressione, che poi è fuggito. Acclarate le supposte responsabilità del 20enne, le cui azioni adesso saranno vagliate dalla Magistratura, i carabinieri cercheranno di portare alla luce le cause effettive dell'aggressione con un'indagine di tipo "tradizionale". "Così procedendo - fanno sapere dal Comando Provinciale dell’Arma di Corso Mazzini - potremo effettuare non solo un monitoraggio dei cosiddetti “reati da strada”, ma soprattutto aumentare la percezioni di sicurezza nella popolazione cittadina, vero obiettivo dell’Arma nella provincia, di concerto con la locale Prefettura"