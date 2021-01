Colto da malore in casa, 46enne riesce a uscire per chiedere aiuto ma muore in strada

Ha gettato tutto il quartiere Schiavonia nel dolore la morte improvvisa di un 46enne. L'uomo giovedì pomeriggio intorno alle 16,30 è deceduto in pochi minuti sul marciapiede dopo aver chiesto aiuto per strada ai vicini di casa. Il 46enne aveva subito circa due settimane fa un'operazione chirurgica ed è stato colto da un malore in casa. Ha avuto pochi minuti per andare in strada, in una strada vicino a Porta Schiavonia, e chiedere soccorso, ma quando è arrivata l'ambulanza del 118 la morte era già sopraggiunta. Sul posto si è portata anche la Polizia, che ha transennato la strada per permettere i soccorsi e effettuare le prime verifiche sul contesto della morte.