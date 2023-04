"Come e perché educare alle pari opportunità": webinar del progetto 'Cuori connessi' per docenti

Si è tenuta martedì la sessione tematica di "Cuori connessi – vincere sul cyberbullismo“ a conclusione del percorso formativo per gli insegnanti dedicato alla promozione nelle istituzioni scolastiche della cultura delle pari opportunità con particolare riferimento al superamento degli stereotipi di genere. Luca Pagliari, storyteller, giornalista e autore dei libri della collana "Cuori connessi", l’iniziativa di responsabilità sociale di Unieuro in collaborazione con Polizia di Stato, ha raccontato agli oltre 170 insegnanti collegati la storia di Bibi, tratta dall’ultimo volume presentato in occasione del Safer Internet Day dello scorso febbraio ed utilizzato oggi come materiale didattico in centinaia di scuole d’Italia.

Uno spunto di riflessione per gli insegnanti, che si confrontano quotidianamente con i ragazzi sui pericoli e le possibilità dell’universo online ed una opportunità per favorire un utilizzo responsabile della tecnologia aperto al confronto e contro tutte le discriminazioni. Pagliari ha inoltre invitato i partecipanti del webinar a collegarsi insieme alle classi ai prossimi eventi in streaming di "Cuori connessi", previsti giovedì 27 aprile e mercoledì 17 maggio. L’inserimento della sessione all'interno di questo percorso formativo accredita ulteriormente "Cuori connessi" come piattaforma di riferimento nazionale in grado di veicolare contenuti informativi e educativi di grande valore.