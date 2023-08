Commemorato a Meldola il 79esimo anniversario della strage della Fornace

Sabato mattina si è svolta a Meldola la commemorazione del 79esimo anniversario della strage della Fornace, nella quale i nazifascisti fucilarono, nel tardo pomeriggio del 21 agosto del 1944, 18 persone catturate in un rastrellamento avvenuto a Pieve di Rivoschio; si tratta senza dubbio della pagina più tragica nella storia della Resistenza e della guerra di Liberazione per la nostra Città. Alla cerimonia promossa dal Comune di Meldola, dall’Anpi Sezione di Meldola e dal Comitato Provinciale di Forlì Cesena in collaborazione con lo Spi-Cgil, hanno partecipato il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, il sindaco di Civitella di Romagna Claudio Milandri e il consigliere comunale di Sarsina Michele Mengaccini.

Sono intervenuti Paola Borghesi, presidente Anpi di Meldola; Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola; Miro Gori, presidente Anpi Provinciale, che hanno rimarcato "la necessità di tenere vivo il ricordo dei martiri civili della guerra di Liberazione e l’importanza della scuola nella formazione dei valori fondamentali della libertà e della democrazia alla base della nostra Costituzione, la solidarietà, la ricerca della pace, il rifiuto della guerra e di ogni autoritarismo".

Ai presenti è stato distribuito un pieghevole realizzato dalla classe 3D della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto comprensivo di Meldola, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, l’Archivio storico comunale, l’Anpi e l’Istituto storico della Resistenza, in cui sono presentate le principali notizie e vicende storiche riguardanti l’eccidio della Fornace e la costruzione del monumento ai caduti, con documenti storici, fotografie, illustrazioni e disegni realizzati dagli alunni, e una poesia di Gloria Nanni, nipote di Lello Nanni, una delle 18 vittime fucilate dai nazi-fascisti. A conclusione, la preghiera del Parroco di Meldola Don Enrico Casadio in suffragio delle vittime della strage e in favore della pace per tutti gli uomini e le donne.