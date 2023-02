Con la liturgia del Mercoledì delle Ceneri prende avvio la Quaresima

Con il Mercoledì delle Ceneri, che quest’anno cade il 22 di febbraio, anche nella Diocesi di Forlì-Bertinoro inizia la Quaresima in preparazione alla Pasqua di Resurrezione. E’ un periodo “forte”, che ricorre nei quaranta giorni che precedono la stessa Pasqua (escludendo dal conteggio le domeniche), in cui i credenti sono invitati a fare sacrifici e rinunce. E’ proprio in vista di questi “fioretti” che emergono alcune espressioni entrate nella tradizione cristiana, come “Carnevale”, dal latino “carnem levare”, ossia “eliminare la carne”, o “Martedì Grasso”, l'ultimo giorno di carnevale, in cui si può mangiare “di grasso”.

La parola Ceneri richiama il gesto del celebrante, il quale, al termine della Messa sparge un pizzico di cenere benedetta sul capo o sulla fronte dei fedeli, per ricordare loro la caducità della vita terrena e per spronarli all'impegno penitenziale in Quaresima. La liturgia delle Ceneri nella Cattedrale di Forlì, alla quale sono invitati in particolare i fedeli del Centro storico, è prevista alle 19.30 e sarà presieduta dal vescovo monsignor Livio Corazza. Se nella parrocchia forlivese di Regina Pacis, guidata da don Roberto Rossi, sono previste S. Messe con benedizione e imposizione delle Ceneri alle 8, 10.30, 18.30 e 20.45, a S. Maria Assunta della Pianta coordinata da don Felice Brognoli, la liturgia penitenziale è in programma alle 20.30, alla presenza di tutte le realtà parrocchiali, associazioni e movimenti. “La Quaresima – scrive la Conferenza Episcopale Italiana - è il tempo della conversione: i cinquanta giorni di Pasqua sono un «laetissimum spatium» per uscire dall’oscurità della notte e vivere l’incontro con il Risorto, gustare la gioia e alimentare la speranza, crescere nella comunione e raccontare le meraviglie da Dio compiute”.

La Diocesi forlivese, per vivere efficacemente questo momento di riflessione sul grande mistero cristiano, propone alcuni incontri di spiritualità, a cominciare dal percorso biblico di approfondimento dei Vangeli della Domenica, avviato nel periodo di Avvento sulla base di schede settimanali predisposte dall’Ufficio Catechistico guidato dal vicario generale don Enrico Casadei Garofani (sul sito https://www.diocesiforli.it/uffici/ufficio-catechistico è scaricabile l’11° traccia). Dal 28 febbraio a Vecchiazzano, nella Sala parrocchiale “Maria Graffiedi” posta in via Veclezio, 13/b, prende il via la Scuola di formazione all’impegno sociale e politico, in programma ogni martedì, fino a Pasqua, su temi di grande attualità, quali il lavoro, la crisi energetica, le migrazioni e la pace, cogliendone i riflessi con la situazione locale. Altro appuntamento tradizionale della Quaresima sarà la Giornata diocesana della carità del 19 marzo, mentre parrocchie, associazioni e movimenti ecclesiali propongono in questo tempo momenti “forti”, come giornate di deserto, esercizi spirituali per ragazzi, giovani e adulti. L’Azione Cattolica Diocesana organizza per sabato 4 e domenica 5 marzo, due giorni di spiritualità per gli studenti delle medie a Cesenatico, presso la casa Cardinal Schuster.