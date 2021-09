Con la moto da enduro cade rovinosamente tra i sentieri di Civitella di Romagna

A causa della zona impervia è stato necessario allertate il Soccorso Alpino e l'elicottero per recuperare il ferito e trasportarlo in pronto soccorso

Brutta avventura per un motociclista che, in sella alla sua moto da enduro, è caduto rovinosamente durante un'escursione nei sentieri vicini Civorio, una frazione del comune di Civitella di Romagna. L'uomo, un 51enne di Ravenna, stava percorrendo una mulattiera nella zona di Cà de Massi in direzione monte della Faggia insieme agli amici quando ha perso il controllo della due ruote. Nella caduta ha riportato un trauma al torace e la conseguente difficoltà a respirare e, gli altri componenti del gruppo, hanno dato l'allarme. Vista la zona impervia, è stato necessario allertare il soccorso alpino e l'elicottero che ha sbarcato il personale col verricello essendo impossibile atterrare nei pressi dell'incidente. Il ferito, dopo essere stato valutato dall'anestesista e stabilizzato, sempre col verricello è stato recuperato e trasportato al "Bufalini" di Cesena con un codice di media gravità.