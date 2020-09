Confedilizia, alla Festa del condominio luci puntate sul super bonus del 110%

Il super bonus del 110% è stato al centro del confronto alla Festa provinciale del Condominio, giunta alla 17a edizione e promossa anche quest’anno da Confedilizia Forlì-Cesena e che si è tenuta sabato.

“Questo incentivo – dichiara Carlo Caselli, presidente provinciale di Confedilizia – che potrebbe costituire il ‘Piano Marshall’ dell’edilizia, necessita dell’emanazione di decreti attuativi, nonché di precisazioni ed integrazioni. Secondo gli esperti è l’argomento del giorno, che sta suscitando molto interesse tra la gente”.

In concomitanza con la manifestazione, svoltasi nel rispetto della normativa anticovid, sono stati consegnati i diplomi ai partecipanti del Corso di Formazione Periodica per Amministratori Condominiali. La consegna dei diplomi è avvenuta per mano, oltre che del presidente Caselli, del direttore Christian Batani e del segretario generale, Vincenzo Bongiorno.