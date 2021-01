Continua il sostegno del Leo Club Forlì per la mensa dei poveri di Santa Maria del Fiore

Anche i giovani soci del Lions Club Forlì si sono resi partecipi di un gesto di solidarietà durante le recenti festività donando settantadue pandorini alla mensa dei poveri di Santa Maria del Fiore. Invece di organizzarne la vendita per ricavare fondi da destinare comunque a iniziative benefiche si è pensato in questo modo di far fronte, ovviamente in base alle proprie disponibilità, all'esigenza primaria di prodotti alimentari che hanno costantemente i luoghi dove si cerca di dare un pasto caldo a un numero crescente di persone in difficoltà consegnando in questo caso quanto si aveva a disposizione.

La struttura caritativa di via Ravegnana 92, ogni giorno fornisce gratuitamente il pranzo mediamente a 70 persone p e dal 2008 è gestita dall'Associazione San Francesco. Fu in quell'anno che, la parrocchia di Santa Maria del Fiore retta dai frati Cappuccini, rappresentati da padre Vittorio Ottaviani volle mettere ordine alla realtà fondata nel 1983 dall'indimenticato padre Lazzaro Corazzi.

Fu così che la conduzione della struttura fu assunta formalmente dal sodalizio appositamente costituito che continua a farlo con grande impegno e molti sacrifici ancora oggi. Alla fine del 2019 il Lions Club Forlì Host ha donato alla stessa mensa una cucina a gas con sei fuochi con relativo forno e altre apparecchiature come: una friggitrice, un cuocipasta con vasca da 40 litri, un cestello cuoci pasta, un armadio inox chiuso con porte scorrevoli porta utensili per la cucina e un frigorifero.