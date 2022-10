Controlli all'aeroporto, la Polizia di Frontiera ferma due passeggeri inammissibili nel territorio nazionale

Nell'ambito dell'attività di polizia di frontiera in carico all'ufficio della polizia di stato operativo all'aeroporto Ridolfi di Forlì, giovedì sono stati controllati circa centosettanta passeggeri sbarcati con il volo da Tirana, due dei quali - entrambi di nazionalità albanese - risultati inammissibili nel territorio nazionale. Si tratta di una giovane donna nei cui confronti pendeva un provvedimento di rintraccio per notifica del diniego del rilascio del permesso di soggiorno, e contestuale ritiro di quello ancora in suo possesso, ed un giovane uomo segnalato in ambito europeo per pregressi fatti illeciti commessi in territorio francese. L'attività di respingimento alla frontiera, che consiste nell'inibizione all' ingresso sul territorio nazionale e immediato rimpatrio con reimbarco sul velivolo, rientra a pieno titolo nell'esercizio dell'attività di prevenzione dei reati con particolare attenzione all'ambito della criminalità migratoria finalizzata a reati di carattere predatorio.