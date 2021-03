Controlli antidroga e norme anti-covid violate: serie di sanzioni dei Carabinieri

I Carabinieri di Santa Martino in Strada, del comando Compagnia di Forlì, presentano un bilancio dell'attività svolta nel mese di marzo. Sono diversi i giovani segnalati alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. Uno studente di 18 anni, incensurato, è stato trovato in possesso di 1,24 grammi dihashish, che aveva occultato sul tappetino posteriore dell'auto. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare altri 9 grammi di marijuana. Oltre alla segnalazione come assuntore, i militari hanno proceduto al ritiro della patente.

Sempre nell'ambito dei controlli antidroga, gli uomini dell'Arma hanno sorpreso la sera del 9 marzo scorso al Parco Urbano un 24enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, con cinque dosi di cocaina dal peso di 3,80 grammi, un'altra dose della stessa sostanza da 0,45 grammi, 1,22 grammi di hashish e 55 euro. Il giovane è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti. Poiché è stato fermato oltre le 22, è stato sanzionato amministrativamente per aver violato le norme anti-covid.

Il 21 marzo è stato invece segnalato alla Prefettura un 27enne forlivese, residente nella Vallata del Bidente, poiché trovato con 0,52 grammi di hashish. Il ragazzo si trovava a bordo di un'auto condotta da un forlivese di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, che è stato sanzionato per aver violato la normativa anti-covid. Al possessore dello stupefacente è stata contestata anche una sanzione amministrativa.

Poche ore più tardi i militari hanno denunciato un 30enne nigeriano, in regola col permesso di soggiorno e già noto alle forze dell'ordine, per non aver esibito il documento di riconoscimento. L'extracomunitario è stato anche sanzionato per aver violato la normativa anti-covid, poiché a passeggio oltre l'orario stabilito dal 'coprifuoco'.