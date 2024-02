"Gravi carenze igienico sanitarie" in un minimarket multietnico in centro: maxi multa e sospensione dell'attività

Tremila euro di multa, sospensione dell’attività e prescrizioni per un esercizio di macelleria e prodotti alimentari multietnici. E' questo il bilancio di un'attività di controllo svolta dai Carabinieri della Compagnia di Forlì insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bologna. L'attività, eseguita nel centro storico della città mercuriale, disposa dal Comando Provinciale di Corso Mazzini, rientra nell’ambito di un più ampio progetto di tutela della sicurezza alimentare.

Secondo quanto ricostruito, il market, oltre a vendere prodotti alimentari confezionati, commercializzava pesce surgelato e carne fresca. Durante il controllo sono emerse "gravi carenze igienico sanitarie a carico dell’esercizio commerciale", spiegano fonti investigative. Nello specifico gli uomini del Nas hanno proceduto al sequestro di 50 chili di pesce surgelato e 30 chili di carne, "conservati in maniera inadeguata", viene illustrato, prodotti per i quali l’esercente non è stato in grado di documentarne la provenienza, così come previsto dalla normativa vigente.

I prodotti sequestrati saranno destinati allo smaltimento ed eliminati dal commercio. Per l’esercizio commerciale, ovviamente, è scattata la sospensione provvisoria dell’attività e la segnalazione al competente ufficio Ausl Romagna che emetterà delle prescrizioni sanitarie a carico degli stessi, la cui inosservanza comporterà il mancato avvio dell’attività già sospesa dai Nas. Dal Comando Provinciale fanno sapere "che i controlli proseguiranno anche nelle settimane a venire, perché la sicurezza alimentare e dei lavoratori, è uno dei tanti obiettivi che l’Arma vuole perseguire nell’ambito della provincia".