Ferragosto sicuro, la Polizia intensifica i controlli: quasi mille persone identificate in pochi giorni

Gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì, su disposizione del questore Lucio Aprile, in occasione del weekend di Ferragosto ha intensificato i controlli finalizzati a contrastare episodi di criminalità. Al servizio, svolto dal 10 al 18, ha preso parte anche il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna. Sono state schierate 78 pattuglie, che hanno provveduto ad identificare 981 persone e controllare 518 veicoli. Sono ben 122 gli interventi eseguiti, che si sono concretizzati con un arresto ed otto denunce (una per furto, una per ricettazione e le restanti sei per altri reati).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.