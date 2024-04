Dal negozio in centro al magazzino, vestiti e borse avevano le griffe contraffatte: la commerciante reagisce e viene denunciata

Il centro storico e l'area della stazione ferroviaria sono stati oggetti di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto giovedì pomeriggio con l’impiego complessivo di cinque pattuglie tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale. E proprio la competenza specifica dei militari della Fiamme Gialle è stata decisiva nell’ambito del controllo ad un esercizio di rivendita di abbigliamento del centro storico, durante il quale è stata constatata l’esposizione al pubblico, per la vendita, di merce falsamente “griffata”.

Il controllo, esteso al magazzino, ha consentito di rinvenire 258 articoli con marchio contraffatto, tra borse, cappelli e capi di abbigliamento; tutta la merce è stata sottoposta a sequestro e la titolare del negozio segnalata all’autorità giudiziaria per i reati di contraffazione e ricettazione. La donna, di origine straniera, verrà denunciata anche per resistenza a pubblico ufficiale, per aver reagito al controllo delle forze dell'ordine.

Complessivamente, nel corso del servizio, sono state identificate 53 persone, tutte nell’ambito del pattugliamento delle zone segnalate in questi mesi come di maggior degrado. Durante l'attività svolta tra via Bonali e via Manzoni, una persona italiana è stata accompagnata in Questura, e sottoposta alla misura della “permanenza domiciliare” in forza di dispositivo dell’autorità giudiziaria relativo ad una pregressa condanna. Le attività di controllo straordinario congiunto proseguiranno anche venerdì, con il contributo dell’Arma dei Carabinieri, e pianificate in ulteriori giornate e diverse fasce orarie nella prossima settimana.