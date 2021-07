Controllo nel chiostro di San Mercuriale, tenta di nascondere lo spinello: scatta la sanzione

Controlli delle volanti della Polizia sulle strade della città. I poliziotti hanno effettuato una verifica, in particolare, su un gruppo di giovani che stazionavano sulla gradinata di accesso al chiostro di San Mercuriale, in piazza XX Settembre. Quando gli uomini in divisa si sono avvicinati al gruppo di giovani, uno di loro ha maldestramente nascosto qualcosa, venendo notato dagli agenti. Dal controllo è emerso che sotto il sedere aveva uno spinello di hashish, per questo il giovane di 28 anni è stato segnalato in Prefettura per i provvedimenti amministrativi sugli assuntori di stupefacenti. Il controllo è avvenuto martedì sera intorno alle 19,30. Il giovane è stato anche multato per effetto del Regolamento di polizia urbana per aver arrecato intralcio al passaggio. Attività di prevenzione anche alle 2.30 della notte tra martedì e mercoledì, quando la pattuglia ha fermato un soggetto di 27 anni, forlivese, trovato alla guida in stato di ebrezza con un tasso alcolemico di 1.01 grammi/litro. Oltre al ritiro della patente è scattata la denuncia penale.