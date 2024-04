Ercole Baldini, la famiglia del "Treno di Forlì" omaggia Zattini con l'oro olimpico vinto a Melbourne

Dopo la grande mostra realizzata dal Comune di Forlì, in collaborazione con la casa editrice Minerva e il giornalista sportivo Beppe Conti, dedicata alla memoria del più grande ciclista romagnolo su strada, noto a tutti come il “Treno di Forlì”, i figli del campione Ercole Baldini, Mino e Riziero, hanno omaggiato Gian Luca Zattini, candidato alle prossime elezioni, con una copia della medaglia d’oro olimpica vinta dal padre a soli 23 anni a Melbourne, in Australia, nel 1956.

"Con questa medaglia - dichiarano Mino e Riziero - vogliamo ringraziare Zattini, amico e sindaco di Forlì, per la straordinaria rassegna che il Comune ha allestito in memoria di nostro padre al Museo Civico di San Domenico. La mostra ha contributo a rinnovare il mito di Ercole, campione di nome e di fatto, capace di titaniche fatiche e mirabolanti imprese che nessuno ha più saputo vantare.”

“Ercole è stato e sarà sempre un patrimonio di Forlì, un uomo da prendere come esempio per generosità, sacrificio e senso del dovere - le parole del primo cittadino uscente nel ricevere la medaglia dalle mani dei due figli del Treno -. Celebrarlo significa stimolare le giovani generazioni ai valori dello sport e rendere il giusto merito a un cittadino illustre che ha onorato l’Italia nel mondo".