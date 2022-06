Corso di formazione per amministratori di condominio: oltre 30 gli iscritti

Sono oltre trenta gli iscritti al 13° Corso di formazione per Amministratori di Condominio, organizzato come ogni anno da Confedilizia Forlì-Cesena. Il dato è stato comunicato nel corso dell’Assemblea ordinaria dell’Associazione, svoltasi il 14 giugno presso la Saletta “Avv. Veruska Bersani” nella sede di via Giorgina Saffi 9. Il Corso per Amministratori di Condominio, iniziato il 9 giugno con una lezione su forniture gas ed energia per uso in comune, ha segnato un positivo ritorno alle attività in presenza, sempre nel rispetto delle precauzioni anti covid. Il Corso, che ha come responsabile scientifico il presidente del Centro Studi Confedilizia Forlì-Cesena, Franco Bagnara, continuerà con una serie di incontri, fino al 24 settembre, con lezioni dei seguenti relatori: Stefano Senzani, Stefano Bugli, Marco Boccioli, Luca Cinalli, Alberto Rossi, Massimiliano Magnani.



All’Assemblea del 14 vi è stata anche l’approvazione dei bilanci dell’Associazione e la relazione del presidente provinciale Carlo Caselli, che ha rendicontato sulle molteplici attività svolte nell’ultimo anno e ha delineato le possibili prospettive. L’Assemblea ha inoltre espresso la propria gratitudine verso due amici che nei mesi scorsi sono saliti in Cielo: Marco Cobianchi e Arnaldo Foschi. “Sui proprietari - ha affermato Caselli nella sua relazione - incombe il rischio di essere ulteriormente depredati dai tassatori di professione il cui terreno di caccia è sempre aperto. Ecco perché è importante rafforzare le sedi territoriali di Confedilizia, perennemente operative a tutela della proprietà edilizia”. Si è poi aperto un confronto a cui sono intervenuti il presidente vicario, Stefano Senzani, il vicepresidente, Silvia Giorgioni, il segretario, Vincenzo Bongiorno, il presidente del Centro Studi, Franco Bagnara e in collegamento on line da oltre oceano, Pietro Sbrighi, rappresentante della delegazione in Cile.