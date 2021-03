Covid, il Comune mette a budget un nuovo bando da 300mila euro per aiuti alle imprese

Cicognani mette in evidenza altre due variazioni "molto significative": quella da 300.000 per un nuovo bando di sostegno alle imprese, con risorse prese dall'avanzo 2020 per renderli utilizzabili da subito

Il Comune di Forli' mette a bilancio un aumento del Fondo di solidarieta' statale da 988.000 euro. La cifra fa parte di una serie di variazioni al budget illustrate venerdì pomeriggio in commissione dall'assessore competente Vittorio Cicognani. Per quanto riguarda la destinazione dei 988.000 euro, spiega, 618.000 vanno nella diminuzione degli oneri di urbanizzazione; 340.000 a rimpinguare il Fondo di riserva comunale, che era "sottodimensionato" a mezzo milione di euro; infine 30.000 euro in servizi vari. Cicognani mette in evidenza altre due variazioni "molto significative": quella da 300.000 per un nuovo bando di sostegno alle imprese, con risorse prese dall'avanzo 2020 per renderli utilizzabili da subito; e quella da 488.000 euro per le progettazioni esterne legate alle opere del Piano triennale degli investimenti. In commissione anche la delibera per la modifica dell'addizionale comunale che prevede una diminuzione del gettito di 800.000 euro. (fonte Dire)