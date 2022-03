Il lento rientro alla normalità dei ristoranti, La Corte: "Ritorno agli orari pre-Covid, ma ancora lontani dai livelli 2019"

La ristorazione, uno dei settori economici più colpiti dalla pandemia, si butta alle spalle il periodo più nero che si è chiuso con l'ultima ondata invernale di Covid. Oggetto di chiusure a più riprese negli ultimi due anni, per questo settore il ritorno alla normalità è lungi dall'arrivare. Lo spiega Riccardo La Corte, dall'osservatorio dei suoi ristoranti in città e dintorni. “Vanno bene solo i week-end, mentre nel corso della settimana i clienti sono ancora molto pochi. Bene il venerdì e il sabato, la domenica c'è già il calo. In ogni caso siamo ancora lontani dai livelli del 2019”, spiega La Corte. “Magari può essersi ripreso qualche locale in centro, di piccole dimensioni, ma non è una ripresa generalizzata, specialmente nei locali più grossi”.

Eppure la voglia di tornare “alla vita di prima” è quanto mai forte, l'ultima ondata di contagi non ha mandato in crisi gli ospedali, anche in Romagna, ed ora la fine dello stato di emergenza e l'allentamento progressivo sui green pass favoriscono il ritorno a vivere e frequentare in socialità i ristoranti. “Quello che vedo è che sono cambiate proprio le abitudini delle persone, non c'è più l'idea ad uscire di casa fuori dal weekend, oppure mangiare fuori per pranzo”, spiega La Corte. Insomma, ci vorrà ancora del tempo, perché le abitudini sono più lente ad adeguarsi alle mutate condizioni. “Di sicuro per fare nuovi investimenti io aspetto che cali la scritta 'game over' sulla pandemia – aggiunge il ristoratore -. Se questo succederà ci saranno novità nei mesi di settembre-ottobre, non prima”.

Il Covid nel suo caso ha colpito duro, per questo La Corte sta riorganizzando la rete dei suoi ristoranti, dismettendo il 'Quadrifoglio' sulla strada provinciale Bidentina, il ristorante annesso alla stazione di servizio Gep. Un post su Facebook, infatti, annuncia la chiusura della gestione 'Big boss'. “Due anni di Covid non hanno aiutato e mi sono disinnamorato di questo progetto. Abbiamo interrotto il contratto e subentrerà probabilmente un nuovo gestore”, spiega La Corte. Il modello del ristorante adiacente ad una grande stazione di servizio alle porte della città è lo stesso del ristorante ammiraglia 'Casa La Corte' di via Mattei, ma – spiega La Corte - “il progetto è completamente diverso, il Quadrifoglio era un ristorante di pizzeria e cucina romagnola”.

Nessun effetto a catena, quindi. Anzi, il contrario. Si torna progressivamente agli orari pre-pandemia. “L'America Graffiti adiacente al Cineflash, a Forlimpopoli, prima era aperto la sera 7 giorni su 7, poi abbiamo dovuto chiudere il lunedì e il martedì. Ora ci siamo riorganizzati per tornare ai 7 giorni”, spiega. Ampliamento degli orari anche negli altri due locali di La Corte: il Four Jacks di Forlimpopoli e l'Old Boy di San Martino in Strada, a fianco del cinema Saffi. Da lunedì quindi Old Boy e America Graffiti al Cineflash tornano aperti pranzo e cena 7 giorni su 7, mentre il Four Jaks di Forlimpopoli è chiuso solo la sera il lunedì e il martedì.