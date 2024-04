Nuovi problemi per il supermercato di via Balzella, che passa ad un gruppo cinese: incontro sul futuro dei 21 dipendenti

C’è grande apprensione tra i 21 dipendenti del Crai di via Balzella, che dal primo maggio diventerà del marchio cinese Mood Maison srl, perchè ancora non si conosce il loro futuro. La nuova struttura dovrebbe diventare un mercatone con soltanto una minima parte riservata agli alimentari. Verranno dunque tolti pescheria, macelleria e banco frigo, facendo diventare l’attuale struttura da ‘food’ a ‘non food’, scenario che porterà alla decadenza le competenze professionali degli dei lavoratori maturate negli anni.

Giovedì i sindacati Fisascat, Cisl, Uilticus e Filcams Cgil si incontreranno con la vecchia e la nuova proprietà per discutere di questa spinosa situazione, sperando di avere risposte e di conoscere le intenzioni degli imprenditori cinesi per tutelare e salvaguardare la professionalità dei dipendenti. Questa riunione, fanno sapere i sindacati, potrebbe essere decisiva per conoscere le intenzioni del gruppo che ha rilevato il Crai e all’ordine del giorno ci sarà anche la questione riguardante il periodo di chiusura (si parla di uno o due mesi) che ci sarà da quando avverò il passaggio di proprietà per capire come verrà retribuito questo periodo. Questo supermercato già nel 2020 aveva avuto un cambio di denominazione passando da Auchan a Crai.