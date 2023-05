Da La7 e Corriere della Sera un contributo alla ricostruzione del ponte di Castronchino

Da La7 e il Corriere della Sera l'impegno nella ricostruzione del ponte di Castronchino, a Modigliana, spazzato via dalla frana. L'emittente televisiva, insieme al quotidiano, hanno lanciato una raccolta fondi per gli alluvionati e destineranno parte dei fondi nella realizzazione della nuova infrastruttura. Domenica il sindaco Jader Dardi ha accompagnato una troupe televisiva di La7 per un reportage.

"Siamo ancora impegnati in una corsa contro il tempo per ripristinare le linee dei servizi a rete quali acqua, elettricità, linee telefoniche, rete di scolo, ma anche nel liberare le strade, domenica purtroppo affollate da molti curiosi che creano pericolo e rallentano le operazioni dei mezzi in movimento - spiega il primo cittadino -. Ho potuto compiere un percorso sui fronti sulle frane in cui stanno operando i Gruppi Operativi Speciali dei Vigili del Fuoco di Piacenza e Macerata che resteranno impegnati sul nostro territorio fino al termine delle operazioni".

"Si stanno aprendo molte strade, ma non percorribili per le precarie condizioni di sicurezza - conclude il primo cittadino -. Ho potuto visitare anche molte delle abitazioni danneggiate dalle frane e che le famiglie hanno dovuto evacuare e sulle quali si sta lavorando per togliere l'incombenza delle frane. Emerge davvero un territorio martoriato e colpito dal dissesto enorme causato dal diluvio di acqua che si è abbattuto sul nostro territorio".