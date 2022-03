Da Meldola la voce del popolo, un messaggio di speranza: Piazza Orsini si illumina di lumini per la pace

Lunedì sera in piazza Orsini a Meldola tante persone si sono raccolte in un momento di preghiera per la pace. "Con un "lumino acceso", simbolo di speranza, è stato ribadito il valore universale della pace e la solidarietà al popolo ucraino ed a tutte le vittime civili di questo conflitto", afferma il sindaco Roberto Cavallucci. Il momento di riflessione e preghiera è stato proposto dal parroco don Enrico Casadio, con il coinvolgimento della comunità ortodosso-rumena della val Bidente guidata da padre Giorgio Marian. A tutti i partecipanti alla “Mezz’ora per la pace” è stato consegnato un lumino.

L’evento religioso di lunedì segue di pari passo la raccolta di generi di prima necessità per il popolo ucraino avviata sabato dalla Caritas di Meldola e dalla Comunità Cristiana Meldolese: nelle chiese cittadine di San Nicolò, San Francesco e San Cosimo, aperte tutti i giorni dalle 8 alle 19, sono stati allestiti tre punti di raccolta, dove è possibile portare alimenti a lunga conservazione, non deperibili, o fare offerte in denaro. Nella Farmacia Comunale di piazza Orsini è attivo un punto di raccolta medicinali, presidi sanitari, latte in polvere.

L'amministrazione comunale e il consiglio di amministrazione dell'istituzione ai servizi sociali Davide Drudi hanno scelto di contribuire donando latte in polvere, bende auto bloccanti e garze sterili per medicazioni. Per tutti i cittadini che vorranno donare medicinali e presidi sanitari sarà applicato un 10% di sconto sull'acquisto dei prodotti da donare. Tutti i materiali raccolti saranno consegnati al Comitato Lotta contro la fame nel mondo da dove partiranno gli aiuti diretti in Ucraina.