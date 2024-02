Dai fondi del Pnrr nuova luce su Capocolle per contenere i costi delle bollette

Si sta ultimando in questi giorni la sostituzione dei corpi illuminanti nella frazione di Capocolle. Si tratta di 205 punti luce. La loro sostituzione è finanziata con un contributo di 90 mila euro di fondi Pnrr 2023 destinati all'efficientamento energetico. Si prevedono altrettanti fondi per l'anno 2024 che verranno utilizzati per altri 205 punti luce. "Con questo intervento e i prossimi in programma, continuiamo nel progetto di relamping totale della pubblica illuminazione di Bertinoro - afferma l'assessore Raffaele Trombini con delega alla transizione energetica -. E' un obiettivo di assoluta priorità per riuscire a contenere i costi della parte corrente del nostro bilancio e a migliorare la qualità dell'illuminazione con una tecnologia molto più performante".