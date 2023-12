Dal Burkina Faso a Meldola: visita del sindaco del Comune di Beguedo

Sabato mattina è stato ricevuto nella Sala Consiliare del Comune di Meldola Moussa Ouedraogo, Sindaco del Comune di Beguedo, città della regione orientale del Burkina Faso. La delegazione accompagnata dai locali esponenti dell'Associazione Arbi, del Centro per la Pace di Forlì "Annalena Tonelli" e dal presidente di Lvia Forlì nel Mondo Paolo Vignali, si trova in visita in Italia nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale che il nostro paese sostiene in Burkina Faso in campo sanitario e scolastico.

A dare il benvenuto alla delegazione il sindaco Roberto Cavallucci, la vicesindaca Jennifer Ruffilli che hanno ricordato "la necessità di creare dei legami di pace e fratellanza e l'importanza della presenza della comunità Burkinabè che nella nostra Provincia conta oltre 300 residenti".

Il Comune di Meldola, dal 2019, è impegnato, nell'ambito delle politiche di cooperazione promosse dalla Regione Emilia Romagna, a sostegno di Lvia Forlì nel Mondo con progetti inerenti lo sviluppo sostenibile in Africa Sub Sahariana.