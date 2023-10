"Dal fango nascono i fiori": un importante sostegno per la scuola alluvionata da "Naima for Romiti"

Il Naima Club e il Quartiere Romiti hanno organizzato una serata musicale a scopo benefico i cui ricavati del evento sono stati interamente destinati alla “Associazione Genitori Amici della Pio Squadrani dei Romiti”, la scuola del quartiere danneggiata nell'alluvvione. La serata, intitolata “Naima for Romiti”, ha visto sul palcoscenico Sonia Davis, una tra le principali interpreti italiane del genere musicale Dance Soul. Tra i tanti successi, di lei si ricorda il contributo fornito al successo della tournee dei Simply Red nei primi anni '90 e voce del progetto dance mondiale F.P.I. Project.

In occasione di “Naima for Romiti”, Sonia Davis si è esibita gratuitamente col gruppo TT Tina Turner Tributo, offrendo al numerosissimo pubblico presente il repertorio della grande Tina Turner. La cantante e il suo gruppo si sono esibiti gratuitamente nello spettacolo realizzato dalla Associazione Culturale Musicale The Soul Brothers Company di Forlì. Il concerto è stato preceduto da un filmato e da alcune testimonianze dei giorni difficili dell'alluvione di maggio. Ciò è avvenuto anche alle testimonianze dirette da parte dei rappresentanti del Quartiere, dei genitori della scuola “Pio Squadrani” e ad un intervento di un rappresentante della amministrazione comunale di Forlì.

"L’obiettivo non è stato solo quello di raccogliere fondi, ma anche quello di mantenere alta l’attenzione su questa tragedia che ha condizionato e che tuttora condiziona la vita di tanti cittadini romagnoli - sottolinea il coordinatore del quartiere Romiti, Stefano Valmori -. Perché dal fango nascono fiori, come l’amicizia, la musica e la solidarietà. Per questo motivo il Quartiere Romiti, vuole esprimere un sentimento di forte ringraziamento nei confronti dei soci della Coop Taverna Verde, per averci coinvolto nella organizzazione della serata a scopo benefico, a favore della Associazione Amici della Pio Squadrani (la scuola del nostro quartiere) “Naima for Romiti”".

Oltre ai protagonisti della serata da Valmori anche un ringraziamento al gruppo arbitri di Prato "Amici del Fischietto", che da soli hanno donato la cospicua somma di 500, che sommata ai 2500 euro raccolti durante la serata, "fanno di questo evento un grande risultato di attenzione e vicinanza alla nostra comunità. Grazie a tutti per il grande contributo economico, ma il risultato più grande è stato avere incontrato tante persone che ci hanno aiutato nell’intento di continuare a tenere acceso il faro della massima attenzione possibile sui tanti complessi problemi ancora irrisolti".