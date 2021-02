Dal Rotaract abiti usati al Pronto soccorso forlivese: "Donazione preziosa"

Il Rotaract di Forlì ha donato al Pronto Soccorso forlivese abiti usati. "Molto più spesso di quanto si creda arrivano al Pronto soccorso, in emergenza, pazienti con vestiti stracciati per un incidente, oppure trasportati velocemente da mezzi di soccorso senza abiti di ricambio". A spiegarlo il dottor Andrea Fabbri, direttore del Pronto Soccorso di Forlì, che spiega: "Partendo da questa esigenza, rilevata sul campo da noi operatori, dapprima abbiamo iniziato, tra noi operatori della emergenza, a raccogliere vestiti usati da utilizzare in caso di bisogno per i pazienti in dimissione. Poi abbiamo chiesto ai giovani del Rotaract di darci una mano e loro hanno risposto con generosità."

"Ringraziamo ancora una volta - prosegue il dottor Fabbri- per l' intelligenza e la sensibilità dimostrata dai giovani soci del Rotaract nei confronti del Pronto soccorso di Forlì ".