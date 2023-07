Dal Vespa club bolognese un aiuto per i residenti del quartiere Romiti

Quando si parla di Vespa, tutti la colleghiamo a film storici e alla rinascita dell’Italia del dopoguerra. Oggi il Vespa Club Bologna grazie alla generosità dei suoi soci e di Felsineo, azienda storica bolognese leader nella produzione di mortadella, ha contribuito ad aiutare il quartiere Romiti a Forlì dopo che i suoi cittadini sono stati fortemente colpiti dall’alluvione.

I generi alimentari acquistati con le donazioni dei soci e le mortadelle “Blu”, prodotte secondo l’originale e antica ricetta bolognese donate da Felsineo, sono solo un piccolo aiuto a quelle famiglie che ancora ad oggi si trovano in difficoltà. Un aiuto che si è concretizzato grazie alla collaborazione di tanti soci.

La delegazione del Vespa Club Bologna formata dal Presidente Ferrini Claudio, dal Vicepresidente Chiapatti Giuseppe e dalla Segreteria Saggiorato Sandra ha incontrato il coordinatore del comitato di quartiere Romiti, Stefano Valmori, insieme ad Albano Claudia e Zucchelli Paola, consiglieri del comitato di quartiere. È stato un momento molto toccante, quando insieme si è visitato i luoghi più colpiti del quartiere.

"A due mesi da questo evento straordinario sul territorio ci sono ancora tantissime cose da fare - spiegano dal Comitato di quartiere - Come sempre l’orgoglio romagnolo è forte, ma non basta, serve un forte intervento di tutti, sia delle persone che delle istituzioni. Ringraziamo ancora il Vespa Club Bologna e Felsineo per il loro intervento".