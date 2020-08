Dall'idromassaggio all'ozonoterapia: due giovani inaugurano il nuovo "paradiso" per gli amici a 4 zampe

"E’ la realizzazione di un sogno e dobbiamo tutto a quanti ci sono stati vicini in un periodo così difficile come quello che stiamo attraversando". Queste le prime parole di Giammarco Prota che insieme alla compagna e socia Federica Ferrini hanno dato avvio a un servizio innovativo dedicato al benessere animale. “Parrucchieri Canini”, nome dell’attività che si è inaugurata martedì a Predappio in viale Italia 65, rappresenta un passo in avanti nella creazione di un qualcosa che ancora non esisteva: un negozio di toelettatura, ma anche un luogo di trattamenti dedicati agli amici a quattro zampe che offre idromassaggio, ozonoterapia, fanghi, attività reiki e tanto altro ancora per coccolare i migliori amici dell’uomo.

"Non è solo un lavoro per noi - spiega Federica - è una passione e un vero e proprio servizio alla comunità e a tutti gli animali da compagnia. Prestiamo cure e attenzioni a chi fedelmente ci sta a fianco tutti i giorni, in salute e in malattia, nella solitudine ma anche nel caos e nella frenesia quotidiana, a chi ci consola e in cambio chiede solo qualche coccola". L’attività di "Parrucchieri Canini" non si esaurisce qui e infatti grazie alla collaborazione con altri educatori cinofili verranno avviati corsi di addestramento propedeutici, come quelli dedicati ai cuccioli, ma anche specialistici come le lezioni per cani da tartufo, il tutto avvalendosi di esperti del territorio, a dimostrazione del desiderio di Federica e Gianmarco di costruire relazioni forti e creare nuove occasioni lavorative sul territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo davvero soddisfatti - conclude Gianmarco - siamo riusciti a trasformare un sogno in realtà, contagiando con il nostro entusiasmo i tanti amici, parenti ma anche i clienti che sino ad oggi si sono fidati di noi. Con la nostra attività speriamo di poter portare non solo benessere a tutti gli amici a quattro zampe, ma, nel nostro piccolo, anche una ricaduta positiva per Predappio e il territorio circostante".