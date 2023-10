Dalla A alla Z, un incontro per tutte le generazioni: serata di donazioni anche per i forlivesi colpiti dall'alluvione

E’ stata una serata speciale, quella tenutasi a Bertinoro venerdì scorso alla Tenuta Bagni De Consoli di Bertinoro, organizzata dall'associazione "Un'altra storia" ai fini benefici. Il primo obiettivo la solidarietà verso chi è stato colpito dall’alluvione il 16 maggio, attraverso la donazione della somma raccolta con la campagna “Storie di Romagna” (da giugno a settembre). Tutto si è realizzato grazie alla collaborazione fra l’Associazione e gli Unflencer – giovani informatori consapevoli sui social, che hanno un seguito di oltre 2 milioni di follower. Una collaborazione a sostegno dell’emergenza che è partita dal web per arrivare, con un aiuto concreto, alle persone realmente bisognose. I protagonisti delle storie documentate a Forlì e raccontate dagli Unfluencer (sui loro profili e canali), presenti alla serata, hanno ricevuto la donazione e ripercorso, in modo commovente quei momenti, ringraziando per l’ascolto, per l’aiuto da parte dei giovani come gli Unfluencer e per non essersi sentiti abbandonati, quando i riflettori mediatici televisivi lo stavano facendo. La somma complessiva raccolta è stata di 17.390,26 euro, che è stata suddivisa in modo uguale per le 19 storie raccontate di famiglie, attività e persone.

“Un ringraziamento particolare - cita la presidente dell’associazione, Valentina Vimari - va a tutti cittadini e alle aziende e Associazioni di Categoria locali, regionali e nazionali che hanno dato il loro sostegno economico: 50&Più Nazionale, Federfiori Emilia-Romagna e Sezione di Forlì – Raffaele Nigro, Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Forlì – Presidente Roberto VIgnatelli, categoria Ascom Servizi di Forlì, ConsulenzaAgricola.it di Forlì, Biliver di Roma, Kevin Bravi dell’associazione Cavaliere Eris Bravi e dell’associazione Rose bianche sull’Asfalto".

Il secondo obiettivo era raccogliere fondi a favore dei progetti dedicati giovani legati a renderli consapevoli sull’adottare buone abitudini, sul benessere psico-fisico, sulle emozioni e fragilità, sull’orientamento scolastico e alla vita, sulla sicurezza stradale e sulla violenza di genere, che l’Associazione porterà avanti, in collaborazione con Michele Massimo Casula, “Il regista delle emozioni”, gli Unfluencer e altri professionisti, durante il prossimo anno scolastico 2023/2024 e oltre. Progetti legati a queste tematiche di così importanti e di rilevanza che toccano il cuore di ognuno di noi.

"Mai come ora - ribadisce Vimari - è necessario trasferire ai giovani degli input positivi. Fornire strumenti per favorire sia l’acquisizione delle competenze e azioni educative atte a stimolare il pensiero critico e creativo dei giovani, sia renderli consapevoli delle Life Skill, più che mai necessarie, per inviare messaggi in grado di infondere forza e fiducia ai ragazzi. Un ringraziamento a Paola Casara - Assessore Comune di Forlì alle Politiche Giovanili che ci ha onorato della sua presenza e a tutti gli amici presenti. Un grazie particolare a Simonetta Pelliccia e Vittorio Saccinto che ci hanno raggiunto dalle Marche per la Campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione sulla sicurezza stradale intitolata “Only One Life”, a Flavia Rizza (testimonial della Polizia Postale della Campagna sul cyberbullismo) arrivata da Roma".

Durante la serata, c’è stata anche una parte conviviale e di spettacolo con l’accattivante performance, della bravissima ballerina internazionale Emanuela Suanno che, assieme alle sue danzatrici, ha reso l’atmosfera magica e suggestiva con esibizioni mozzafiato e fuori dal comune, a seguire un monologo “tragi-comico” di Maurizio Arena. E’ stato poi consegnato un riconoscimento per i sostenitori delle nostre attività a "Cama Industria Moda" di Cesena, Be For All" di Cesena, AscomConfcommercio Forlì Imprese per l’italia, categoria Ascom Servizi Forlì e Circondario, "7 Grammi - Un’anima di caffè" di Forlì e Forlimpopoli, "T-Counsulting" di Forlì, "McDonald’s" Forlì e Gruppo Mecefin - Querzoli di Forlì.

"La gratitudine per i risultati raggiunti ci fanno ben sperare. Crediamo che, sia grazie al fatto che noi ci abbiamo messo tutto il nostro impegno, e che credere e adoperarsi per la crescita dei nostri giovani e dei "diversamente giovani", sia un obbligo imprescindibile - prosegue Vimari -. Soprattutto penso che la squadra delle socie fondatrici, sia un gruppo molto coeso, e che, ognuna per le sue peculiarità, sia uno dei valori aggiunti per la riuscita di tutti i nostri progetti ed iniziative". Le socie fondatrici, oltre a Valentina Vimari, sono Denisa Bruschi, Genny Cangini, Luciana Pesci, Chiara Boschi, Serenella Vasini e Alice Vichi.

L’associazione ad oggi conta anche 119 soci sostenitori. L'attività riprenderà ad ottobre 2023 con gli appuntamenti contenuti all’interno del progetto, che ha partecipato al Bando del Comune di Forlì delle Politiche Giovanili, “Emozioni, fragilità, dipendenze – Impara a dipendere solo dalla tua espressività” che, con oltre 16 fra incontri e laboratori, si protrarrà fino a febbraio 2023. Prenderanno poi avvio a novembre due campagne di sensibilizzazione e prevenzione, a livello nazionale, “#No Tude – per ritrovare le buone abitudini”, un tour nelle scuole in 40 città d’Italia assieme agli Unflencer e “Only One Life” una campagna di prevenzione sulla sicurezza stradale in altrettante scuole italiane.