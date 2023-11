"Dammi un la", prove generali per il galà della Croce Rossa Italiana con Lorenzo Flaherty

Venerdì di prove generali al Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme per "Dammi un la", il galà della Croce Rossa Italiana a cura del Comitato di Forlì giunto alla quarta edizione e che quest'anno si propone in una veste speciale a seguito dell’alluvione che ha lasciato inagibile la sede Croce Rossa di Castrocaro Terme e il campo di addestramento cinofili. Il format è lo stesso degli anni precedenti, ma non mancheranno le novità a partire dal presentatore, l’attore Lorenzo Flaherty, noto per numerosi film e fiction e ora attualmente impegnato a teatro. Sul palco saliranno medici, sindaci e rappresentanti delle forze dell’ordine.

La kermesse ricorderà anche Gilberto Giorgetti attraverso un memorial giunto alla nona edizione per volontà del promotore l’artista Ido Erani. Per quanto riguarda l’ambito sportivo sarà prevista una sfilata di moda di "Sport Service" che vedrà come modelli i volontari e le volontarie della Croce Rossa. La moda dedicata ai più piccoli vedrà "L’Impronta" di Terra del Sole, abbigliamento e accessori per bimbi da 0 a 16 anni , protagonisti i piccoli eredi dei volontari della Croce Rossa. Andrea Schiumarini pilota rally raid presenterà il prototipo dell’auto con cui a gennaio sarà in Arabia.

Previsto anche un ricordo di Ercole Baldini, socio onorario della Croce Rossa di Forlì. Andrea Vasumi, comico, cabarettista, porterà momenti di serenità e allegria. Durante la serata sarà possibile acquistare il volume “Anime nel fango” di Luca Giacomoni il cui ricavato andrà pro Croce Rossa. Da Saint Vincent arriverà una delegazione della Croce Rossa che raccoglie fondi per la sede di Castrocaro Terme. Da Giuliana Grilli un ringraziamento a Lucia Magnani per la concessione del Padiglione delle Feste e a tutti gli sponsor, il Panifico di Camillo dei F.lli Alessandro e Raffaele Bassini e l’Azienda Agricola “La Casetta” di Castel Bolognese.