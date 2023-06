Quasi 500 frane censite in provincia, le problematiche della rete viaria: "Danni per oltre 300 milioni di euro"

Sono 485 le frane censite e gli interventi di somma urgenza, per riaprire un minimo di viabilità provvisoria, ammontano ad un impegno economico di oltre 4 milioni di euro. A fare il punto è Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e consigliere delegato alla viabilità del territorio forlivese, specificando che è in corso il censimento dei danni, con una stima di massima che supera i 300 milioni di euro. "In queste settimane i tecnici e operatori della Provincia sono stati impegnati senza sosta nella gestione degli smottamenti e frane sulle strade provinciali che hanno devastato il nostro territorio, partendo dalle situazioni più critiche di isolamento e pericolo per i cittadini", afferma Valbonesi.

In merito alla situazione della Provinciale 27 Bis Braldo, via Ghibellina, l'allagamento "ha determinato il consolidamento di uno strato fangoso che ha "chiuso" i fossi stradali. È pertanto necessario programmare la risezionatura di tutti i fossi laterali, contemporaneamente all’intervento da parte dei privati su quelli interpoderali, per riconsegnare alla regimazione delle acque della zona la piena funzionalità. Gli interventi sui fossi delle strade provinciali sono programmati nei prossimi giorni".