Multe, a Forlì incassi in flessione. Ogni forlivese paga un verbale da 15 euro

Le stime indicate dal Ministero dell'Economia indicano in 1.535 miliardi di euro la cifra sborsata dalle famiglie italiane di tutta Italia a seguito di sanzioni legate al Codice della Strada nel 2023. Una cifra che a Ravenna si attesta a 1,8 milioni complessivi, con un calo del 23% rispetto all'anno precedente e una media di 15,2 euro pro capite. In base a questi dati, pubblicati da Il Sole 24 Ore, al primo posto in Italia come valore assoluto degli incassi derivanti dalle multe c'è Milano (oltre 145 milioni), Roma (106 milioni), Firenze (71 milioni), poi le città di Torino, Genova, Bologna, Napoli, Padova, Verona, Palermo, Venezia, Parma, Bari Brescia, Modena, Pescara, Livorno, Rimini, Potenza e Lecce. In fondo alla classifica nazionale (come incassi assoluti), alcune città del centro-sud come Cosenza, Carbonia, Enna, Pesaro, Isernia e Vibo Valentia.

Guardando al resto della Romagna, a Rimini gli incassi hanno fatto registrare una flessione dell’1,4% attestandosi a 8,5 milioni di euro. A conti fatti, nel 2023 ogni riminese ha dovuto pagare un verbale da 56,8 euro. Diversa la fotografia di Ravenna, con un balzo degli incassi del 10,1%, attestandosi a 7,6 milioni di euro (una media di 48,9 euro a verbale). Secondo le stime più recenti, tuttavia, gli autovelox fissi o mobili dimezzano il numero degli incidenti nei primi 12 mesi dopo che vengono installati su un determinato tratto di strada. Servono, dunque. Fanno il loro lavoro, sono strumenti importanti per cambiare i comportamenti e salvare vite umane. Sono finiti al centro delle cronache di recente a causa di Fleximan, il misterioso vandalo, probabilmente con vari "imitatori" che da lui hanno preso ispirazione, che li abbattono con un flessibile. Casi sono stati segnalati soprattutto nel Ravennate ed uno nel Riminese.