Un nuovo amico speciale a quattro zampe per l'ipovedente Alessio: al suo fianco ci sarà Denver

Sabato mattina la Sala del Consiglio del Comune di Forlì ospiterà la cerimonia di consegna ufficiale di un Cane guida ad un giovane ipovedente da parte del Lions Club Forlì "Giovanni de’ Medici". L’evento, aperto al pubblico e con inizio alle 11, sigla la conclusione di un percorso iniziato dal Lions Club Forlì "Giovanni de’ Medici" nell’anno di presidenza di Leo Gaspari, promotore di questo significativo service che il Club ha sostenuto ed al quale ha contribuito con profonda convinzione.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Il cane, un Labrador di nome “Denver”, è stato addestrato nel Centro di Addestramento Cani guida di Limbiate a cura del Servizio Cani Guida dei Lions, un organismo che vanta nel settore una storia lunga ben oltre mezzo secolo, e che è attualmente presieduto dal Lions Giovanni Fossati che sarà presente alla cerimonia. Il cucciolo è stato selezionato, cresciuto ed addestrato nel Centro di Limbiate fino a quando è stato giudicato pronto per incontrare Alessio, il suo nuovo amico. Alessio è stato individuato da una lista di attesa di persone non vedenti dopo che le sue caratteristiche fisiche (altezza, peso, velocità motoria) sono state verificate come adeguate al cane addestrato.

Così, al termine di un periodo di prova al Centro, necessario per approfondire la conoscenza tra il cane ed il suo assegnatario, Denver è stato finalmente consegnato alla sua nuova famiglia. Alla cerimonia sarà presente anche l’eurodeputata Elena Lizzi, che parlerà della nuova “Carta Europea della Disabilità” recentemente approvata dal Parlamento europeo che, con il contrassegno di parcheggio, rappresenterà uno strumento idoneo a garantire alle persone disabili un accesso più agevole ai loro diritti e a condizioni preferenziali in tutti i paesi dell'Unione Europea. Nel corso della manifestazione, inoltre, verrà proiettato un video del Centro di Addestramento Cani guida dei Lions.