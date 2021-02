Deve scontare oltre 5 anni di carcere e 440mila euro di multa: arrestato

Deve scontare 5 anni di reclusione oltre al pagamento di un pena pecuniaria di 440mila euro. Un settantenne ligure, residente in Romania, ma di fatto domiciliato a Forlì, è stato arrestato venerdì dai Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì in esecuzione un'ordine di carcerazione in carcere emesso dalla Procura di Livorno. L'uomo, gravato da numerosi precedenti per sfruttamento alla prostituzione ed favoreggiamento all’immigrazione clandestina, da circa un anno era ospitato da una cittadina romena. Al termine delle formalità di rito è stato portato in carcere.