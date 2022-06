Di quale gruppo sanguigno è Diabolik? Tutte le risposte alla Fumettoteca regionale

Diabolik ha un gruppo sanguigno? Certo, AB Rh Negativo. E quello di Ginko, o di Eva Kant? Quante volte è comparso nei titoli la parola 'sangue', quando è stata la prima volta che Diabolik ha avuto bisogno di una 'trasfusione di sangue'? Tutto questo e molto altro trova risposta alla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' con l'innovativo evento 'Nero... come rosso sangue!' per il 'World Blood Donor Day - Giornata Mondiale del Donatore di Sangue', esclusiva proposta che anche quest'anno ha riscosso notevole successo e molta attenzione da parte di un pubblico, sempre più interessato. Sangue chiama sangue e le pagine di Diabolik sono intrise di sangue, e lo si può ben vedere, per la diciassettesima edizione della 'Giornata Mondiale del Donatore di Sangue' presso la Fumettoteca Regionale, con sede a Forlì, nel contesto della quarta edizione di 'DDD - DamnDaringDiabolik', Manifestazione dedicata all'icona diabolika, personaggio che in questo 2022 festeggia i suoi 60 anni. Infatti con il diaboliko evento 'Nero... come rosso sangue!' avviato il 14 giugno, prosegue l'esclusivo appuntamento socio-culturale espositivo con il WBDD fino al 30 giugno.

"Non va dimenticato che Diabolik, già nel passato, è stato più volte 'Paladino' per il 'sangue' - precisa l'esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi, donatore di sangue da oltre 40 anni - come ad esempio l'albo a fumetti per il Cro, i giovani pazienti del Centro Oncologico, oltre che per l'Avis nazionale e di varie città e, proprio nel 2021, per il HSOS Hospedale Sacco Obiettivo Sangue". "La Fumettoteca Regionale - prosegue Umiliacchi - ha nuovamente fatto centro, molte persone sono venute anche da fuori regione, come anche una professoressa proveniente da Roma, dimostrando come questo successo, più roseo delle aspettative, è la conferma come la nostra attività di volontariato è in grado di veicolare messaggi di valore culturale, sociale ed individuale." L'iniziativa, fuori da ogni linea associativa, nasce per rappresentare un legittimo ringraziamento, una celebrazione per le persone che donano sangue e un incoraggiamento per continuare a farlo, ai tantissimi donatori volontari che da generazione in generazione hanno avuto modo di susseguirsi. Grazie all'adeguato uso dei prodotti della Nona Arte e alla grande professionalità e conoscenza dello Staff Fumettoteca, si offre al grande pubblico l’opportunità per acquisire sensibilizzazione sul concetto della donazione".

Il World Blood Donor Day, la giornata mondiale dedicata ai donatori di sangue, è appuntamento internazionale istituito nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità su iniziativa del Ministero della Salute, e si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh. Per l'ennesima volta, grazie all'attività della Fumettoteca la piccola cittadina di Forlì è nuovamente alla ribalta, un successo non da poco, considerando anche le scarse disponibilità degli organizzatori. Proseguono, quindi, le proposte esclusive ed eccezionali, collegate anche alle azioni fondamentali per raggiungere gli importanti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU alla quale la Fumettoteca Regionale, unica in Emilia Romagna, da anni aderisce.