Diabetes Marathon 2021, l'evento si prepara ad una green edition

Si svolgerà a giugno, in modalità digitale e in presenza, compatibilmente con l’emergenza Covid-19, l’ottava edizione di Diabetes Marathon, in versione “green”. Diabete Romagna, l’associazione ideatrice e organizzatrice dell’evento, ha pensato ad un programma con l’obiettivo di permettere ai partecipanti di tornare a guardarsi negli occhi e abbracciarsi con lo sguardo, con una manifestazione in sicurezza in presenza con l'attuazione dei dovuti protocolli, in aree verdi che permettono il distanziamento e perché l’evento sia "boccata di ossigeno" dalle tensioni di questi mesi. Al contempo l’evento sarà “online” perché chiunque possa godere dell’intero programma dell’evento da ogni dove.

Diabetes Marathon è il più grande evento sul diabete in Italia per ricchezza di programma e partecipazione nato per sensibilizzare la popolazione sulle diverse forme di diabete e per sostenere le persone che ci convivono nel loro percorso di vita in compagnia di questa malattia. Sono 5 milioni le persone con diabete in Italia e 78.000 in Romagna. Diabetes Marathon è una manifestazione capace di coinvolgere il pubblico più diverso rendendo protagonista la cultura, l’arte, la musica, la formazione e lo sport e la natura all’insegna dell’amore per la vita e le sue manifestazioni più belle.

Diabetes Marathon è nata nel 2014 e l’edizione 2021 è la sua ottava edizione. Le edizioni 2014-2019 hanno visto oltre 25.000 partecipanti, volontari, aziende amiche, istituzioni, artisti, professionisti sanitari e personalità del mondo sportivo. L’edizione 2020 ha dovuto fare i conti con l’emergenza Covid-19, ma non per questo si è lasciata fermare e si è vestita di nuovo, un’edizione «oltre il tempo e lo spazio» che non si è svolta in presenza, ma ha portato l’intero programma online per coinvolgere un pubblico più ampio possibile e per la prima volta ha permesso di partecipare anche a chi, per la sua condizione, non può uscire di casa. 38.956 visualizzazioni delle dirette, 3.318 like ai post, 648 commenti e 949 condivisioni.

"Il programma 2021 vede l’avvio della manifestazione con la serata musicale e di inaugurazione venerdi 11 giugno nel Chiostro di San Francesco presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena, patrimonio dell’Unesco con prenotazione obbligatoria dei posti e con ospite d’eccezione l’amico Roberto Mercadini. Domenica 13 giugno sarà la volta di “DIABETES MARATHON WALK AND RUN, URBAN TRAIL”, un percorso nella natura, con partenza da Piazza Saffi di Forlì alla scoperta del territorio forlivese e di luoghi incontaminati, per un percorso adatto a camminatori, podisti e famiglie, realizzato secondo protocolli di sicurezza e con partenze scaglionate con prenotazione della partecipazione obbligatoria. Diabetes Marathon è anche “CORRI CON IL CUORE” perché il diabete non si ferma, per questo chi vorrà costruirsi un percorso a sua misura, al mare o in montagna, chi non può muoversi da casa per cause legate al Covid-19, per altri motivi di salute o per le cause più diverse, potrà partecipare con una donazione e collegarsi per la versione digitale dell’evento per vivere appieno questa grande gara di solidarietà. La seconda parte della manifestazione è prevista ad ottobre con Diabetes Marathon Health, momenti di formazione per pazienti e famiglie e il corso ECM per professionisti sanitari. Ogni partecipante riceverà il kit “I love Diabetes Marathon” ricco di sorprese." William Palamara, presidente Diabetes Marathon.

Per partecipare e saperne di più: www.diabetesmarathon.it e 388 161 3262.