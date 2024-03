Diciannove anni fa la scomparsa di don Giussani: a Coriano si ricorda il fondatore di Comunione e Liberazione

In occasione del 19esimo anniversario della salita al Cielo del Servo di Dio don Luigi Giussani (22 febbraio 2005) e del 42° del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione (11 febbraio 1982), monsignor Livio Corazza presiederà la Messa nella chiesa di Coriano (via Pacchioni) domenica alle 18,30. Saranno anche 70 anni dalla nascita del Movimento di CL. A Forlì, dove il Movimento arrivò grazie a don Francesco Ricci, il responsabile diocesano è l'avvocato Valerio Girani, e l'assistente spirituale è don Enzo Zannoni, anche cappellano della Casa Circondariale.

Per questi anniversari numerose Messe saranno celebrate in Italia e nel mondo (tutto l'elenco in continuo aggiornamento è disponibile su www.clonline.org). L’intenzione delle Messe, inviata dal presidente della Fraternità di Cl, Davide Prosperi, è la seguente: "Grati per il dono del carisma donato dallo Spirito Santo a don Giussani, desideriamo servire con tutte le nostre energie la Chiesa e i suoi pastori, certi che solo nella sequela quotidiana a Cristo e al Suo Vicario è possibile vivere la vera unità tra noi e servire il bene degli uomini del nostro tempo. Maria Regina della pace guidi il cammino di tutto il movimento e interceda per la pace nel mondo". Con l'occasione Papa Francesco ha inviato una affettuosa lettera al Movimento: grato "per la vitalità che il Movimento dimostra" e confortato da come Cl abbia accolto "in modo serio e disponibile" le parole sue e del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, incoraggia "a proseguire su questa strada", invitando a custodire l'unità.

Comunione e Liberazione oggi

Oggi Comunione e Liberazione è diffusa in novanta paesi e a Forlì coinvolge direttamente circa mille persone. La proposta aperta a tutti è la Scuola di Comunità: consiste nella lettura di testi di don Giussani (ha scritto innumerevoli opere tra cui i tre volumi del PerCorso che comprende i titoli: Il senso religioso, All’origine della pretesa cristiana, Perché la Chiesa), a cui segue il dialogo settimanale a gruppi per mettere a paragone la proposta cristiana con la vita, per verificare come la fede risponde alle esigenze dell'uomo in ogni aspetto della realtà. Dal percorso educativo sono nate numerose realtà e opere nel campo profit e no profit, e una presenza nella società negli ambiti fondamentali: cultura, carità e missione.