Dieci centesimi per ogni scontrino, una spesa dal sapore solidale: il supermercato dona 600 euro a CavaRei

“La tua Spesa vale di più” è il titolo dell’iniziativa che il "Conad La Cava" ha dedicato alla Festa della Donna. Nelle giornate dell’8, 9 e 10 marzo scorsi, per ogni scontrino emesso, Marco Leroy e Daniela Silvani, titolari del supermercato, hanno donato 10 cent a sostegno del progetto di sartoria della cooperativa CavaRei presente nel quartiere da circa 8 anni.

"Abbiamo voluto caratterizzare questo 8 marzo con un sostegno diretto a progetti che sul territorio coinvolgono le donne, con particolare attenzione a quelle in situazioni di maggiore fragilità - commentano Marco e Daniela -. La ricorrenza della Festa della Donna ha un valore fortemente simbolico ancor più in questo periodo, a fronte di quanto la cronaca ci riporta purtroppo quotidianamente, in tema di violenze subite e diritti violati; ci ricorda l’urgenza e l’importanza dell’impegno a sostegno delle donne, rinnovando la consapevolezza che l’attenzione di tutti debba restare alta non solo in questa giornata, ma tutto l’anno".

Il contributo di 600 euro raccolto dal Conad La Cava, andrà a sostegno delle attività della sartoria di CavaRei, cooperativa sociale che oltre ad occuparsi di persone con disabilità, accoglie donne in situazioni di disagio. La sartoria, nata nel 2016 grazie a progetti importanti con aziende del territorio, è una risposta ai bisogni della comunità sul tema dell’inclusione lavorativa delle donne. Attualmente la sartoria di CavaRei accoglie sette donne di cui tre assunte direttamente dalla cooperativa e 4 con tirocini inclusivi.

"Come la maggior parte dei progetti di CavaRei, anche la sartoria è cresciuta grazie al sostegno di tutta la comunità che riconosce nei prodotti realizzati da materiali di scarto, un valore sociale più ampio - dichiara Maurizia Squarzi, presidente di CavaRei -. Grazie a Marco e Daniela e a tutti coloro che si sono recati a fare la spesa presso il Conad La Cava, il loro contributo andrà a sostegno del lavoro di tutoraggio e accompagnamento professionale”