Dopo quasi 40 anni rilanciano l'estetica e profumeria: "Operiamo in quello che fu il primo centro commerciale di Forlì"

Non temono il periodo difficile che stanno attraversando il commercio e il mondo dei servizi alla persona per via dell'epidemia, ed anzi rilanciano con una ristrutturazione del negozio per lanciarlo verso gli obiettivi futuri. E' la scelta in controtendenza di Loredana Bagnara ed Elisa Lombardi, titolari della Profumeria e Centro Estetico "La Dolce Vita", attività presenti nel territorio forlivese fin dal 1984.

L'attività si trova nel centro commerciale di via Curiel e nel corso di 38 anni si è rafforzato nella formula di profumeria con la vendita di prodotti di cosmesi e servizi del centro estetico annesso. Oltre alle due titolari, sono presenti 4 commesse nel reparto profumeria e 5 estetiste con varie mansioni e specializzazioni nei trattamenti alla persona. Nonostante gli ultimi anni di oggettiva difficoltà causa pandemia, le titolari hanno recentemente deciso con un cospicuo investimento di rinnovare completamente i locali delle due attività rendendoli oltre che al passo con le mode e le tendenze del momento, più spaziosi ed in linea con le esigenze del mercato. L'inaugurazione è sabato alle 15,30 alla presenza del vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo.

Il mondo dell'estetica si è completamente rivoluzionato in circa 40 anni, da quando cioè era il 'frivolo' per eccellenza. Ora invece non ci sono imbarazzi nella cura, a volte maniacale, della propria persona. “Il senso della bellezza c'è sempre stato – rimarca Loredana Bagnara -, magari in passato non era così diffuso come lo è oggi. Ora è più sentito, è moda, è un modo per sentirsi meglio, per gratificarsi e stare al passo con le novità”. E continua: “La cosa che ci dà tanta soddisfazione è servire le generazioni, di madre in figlia. Nonostante la concorrenza, le nuove realtà come gli ipermercati e le catene di grande distribuzione. Ma io, mia figlia Elisa e il nostro meraviglioso staff ogni giorno cerchiamo di soddisfare le richieste dei nostri clienti con entusiasmo, professionalità e amore per il nostro lavoro”.

Il lavoro, spiega una delle titolari, è cambiato molto, ma non tanto nell'approccio del cliente quanto negli adempimenti e nella tecnologia: “Il cambiamento maggiore si è verificato a livello burocratico. Ora è tutto più tecnologico, ma nonostante i cambiamenti ci siamo riorganizzate per stare al passo con i tempi e la passione per il nostro lavoro è immutata”. Non pare un caso che il rinnovamento arrivi all'interno del centro commerciale Curiel, dove non si nota una particolare moria commerciale.

In generale, i piccoli centri commerciali di periferia, specialmente quelli agganciati ad un supermercato trainante, sembrano ancora tenere rispetto ad un commercio diffuso in strada. Quello di via Curiel, d'altra parte, si può definire il primo centro commerciale di Forlì, sorto negli anni Settanta-Ottanta. Commenta Loredana Bagnara: “Operiamo nel primo centro commerciale di Forlì, abbiamo sempre cercato e contribuito a farlo crescere nonostante i periodi difficili, come la pandemia, con periodi di chiusure e restrizioni”.

Ed infine la scelta di investire, dopo quasi 40 anni di apertura: “Noi pensiamo che proprio in questi anni di pandemia e di oggettive difficoltà ci sia bisogno di credere e di sperare in una ripresa economica, per questo motivo abbiamo investito tempo e risorse in questa nuova avventura di un totale rinnovamento dei nostri locali, perché crediamo nel nostro lavoro”, conclude la titolare.