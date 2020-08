Dossier di Italia Nostra: "L'idropulitura ha danneggiato il monumento ai Caduti"

I lavori di ripulitura del monumento ai Caduti di piazzale della Vittoria hanno provocato danni al monumento. A tornare sulla denuncia è Italia Nostra, che ha raccolto un dossier fotografico che è stato inviato al Comune di Forlì e alla Soprintendenza. Nel testo si rileva che “sì è utilizzato un sistema di pulitura con idrolavaggio ad alta pressione. Tale sistema, frequentemente impiegato per uso industriale o nell’edilizia civile, va assolutamente evitato su beni vincolati, per la forte pericolosità e per l’impossibilità di controllo”.

Ed ancora: “Il tipo di “pulitura” adottato ha danneggiato notevolmente la superficie che anche al tatto evidenzia una porosità molto accentuata, scabra e pertanto molto assorbente. Sono inoltre evidenti numerose microcavillature diffuse; in alcune di queste con la pressione dell’acqua sono state rimosse tratti di stuccature frutto di precedenti interventi. La rimozione delle stuccature per tratti parziali è evidente anche nei giunti fra alcuni elementi”.