Doveva essere un alloggio per militari, il cantiere di via Spontoni continua a far discutere: "Il ministro Crosetto venga qui"

Raffaele Acri, vice coordinatore del quartiere Resistenza, continua a portare avanti la sua battaglia affinchè prenda forma anche a Forlì un alloggio di servizio per il personale in uniforme. "Auspicherei che nell’agenda del Ministro della Difesa Guido Crosetto possa collocarsi una visita alle strutture militari della città", esordisce Acri, sottolineando "la mancanza da cinque decenni di una politica alloggiativa dedicata al personale in divisa".

"Anche i sindacati di Polizia Siulp e il Sap hanno rimarcato la mancanza, lamentando le difficoltà del personale assegnato o trasferito a Forlì di trovare un alloggio affrontando un mercato notoriamente già saturo di richieste con pochissime disponibilità - prosegue Acri -. Anche Giorgio Serri del Sindacato Autonomo dei Carabinieri con una lettera dell’aprile scorso, paventava anche una presenza di eternit nelle palazzine adottate quali alloggi per il personale dell’Arma".

"Nella problematica si colloca a pieno titolo il mostro ecologico di cemento dietro la Caserma De Gennaro che doveva diventare una palazzina di alloggi demaniali ed abbandonato da 15 anni senza un destino certo, così come il progetto "Caserme verdi” che doveva progettare e realizzare alloggi e scuole d’infanzia nella caserma De Gennaro, lasciando invece solo buchi di fondamenta e desideri inappagati", conclude Acri.