Prende 4 etti di hashish dal vicino agli arresti domiciliari: la foga di sfuggire al controllo lo tradisce

Tradito dai movimenti troppo veloci quanto sospetti. Presto spiegato: sfuggiva per evitare che venisse beccato con quattro etti di hashish che teneva nascosti nelle tasche. E' così che i Carabinieri della Sezione Operativa di Forlì sono arrivati alla cattura di un giovane, che aveva ricevuto quella cospicua quantità di stupefacente dal vicino di casa, un detenuto agli arresti domiciliari che, a sua volta perquisito, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa un etto e quindi arrestato a sua volta.

L'attività è stata svolta lo scorso weekend durante i rituali controlli di alcuni detenuti agli arresti domiciliari. Nella circostanza i militari della Sezione Operativa hanno proceduto alla perquisizione di un giovane italiano lì residente che, nello specifico, era stato notato effettuare alcuni movimenti immotivatamente rapidi ed assolutamente sospetti. Le immediate verifiche del caso hanno permesso ai militari di sorprendere il ragazzo in possesso di ben 4 etti di hashish nascosti nelle tasche.

E' emerso che a fornirgli la droga era stato il suo vicino di casa, un detenuto agli arresti domiciliari che, a sua volta perquisito, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa un etto. A quel punto è scattato l'arresto anche per quest'ultimo. Al termine delle formalità di rito e la convalida degli arresti è stata disposta la custodia cautelare in carcere per il giovane già agli arresti domiciliari mentre, per il secondo, è stato disposto l’obbligo di presentazione giornaliero alla P.G..