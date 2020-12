Due episodi nel giro di pochi minuti: mamme derubate mentre aspettano i figli davanti all'asilo

Due mamme forlivesi, entrambe trentenni, sono state derubate martedì poco prima delle 13, al momento di ritirare i figli dagli asili. Gli autori dei furti, probabilmente gli stessi, hanno colpito nei pressi di due diversi asili, il Grillo di via Minardi e il Tick Tack di via Galeppini, sottraendo le borse dall’interno delle auto delle mamme, che erano andate a prendere i loro piccolo. In un caso è stato rotto il deflettore, nell’altro il veicolo era stato lasciato aperto.

Si tratta di furti piuttosto frequenti, la Polizia continua a raccomandare la massima attenzione nel lasciare oggetti di valore all’interno degli abitacoli, anche se solo per pochi minuti, soprattutto in prossimità degli asili, luoghi spesso teatro di analoghi episodi, dove scaltri ladri approfittano della leggerezza causata dalla fretta che tradisce molto spesso le vittime di questi furti.