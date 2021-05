Due nuove ambulanze e un pulmino per la Croce Rossa di Forlì

Cerimonia di inaugurazione domenica mattina per tre nuovi veicoli della Croce Rossa alla presenza del vescovo Livio Corazza e dell'assessore al welfare Rosaria Tassinari. "Ringrazio di cuore, a nome di tutta l'Amministrazione comunale di Forlì, gli uomini e le donne della Croce Rossa per l'impegno e il lavoro profuso al servizio della nostra comunità - le parole di Tassinari -. Le decine di volontari impiegati nella sezione cittadina di viale Roma rappresentano e hanno rappresentato, soprattutto durante il lockdown, un punto di riferimento imprescindibile per la cura, il soccorso e l'assistenza delle persone più fragili".

"La Croce Rossa ha infatti risposto all'emergenza, sin dall'inizio, rimanendo vicina ai malati, bussando alle porte di chi era solo, portando la spesa, farmaci ma, soprattutto, sorrisi e calore - conclude -. Ogni giorno, queste persone ci ricordano l'importanza e il valore sociale dell'altruismo e della solidarietà".