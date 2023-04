Earth Day, Confagricoltura: "Una giornata importante per ricordare il ruolo del settore agroalimentare"

Tutela della natura e sviluppo sostenibile, educazione ambientale, partecipazione fattiva di imprese e cittadini ad iniziative che promuovano la conoscenza e la consapevolezza dell’importanza di preservare il pianeta da squilibri ed abusi di un bene che non è inesauribile. È questa, per Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, la mission della Giornata Mondiale della Terra, evento annuale che si celebra il 22 aprile per far luce sulle questioni ecologiche più urgenti come la crisi climatica, il riscaldamento globale e il consumo di suolo. Il tema di quest’anno è “Invest in our Planet”. E gli agricoltori da sempre investono su questo bene vitale, sanno quale dono sia la Terra e quante responsabilità comporti la sua coltivazione o, al contrario, il suo abbandono per le generazioni future – sottolinea l’Organizzazione agricola -. Il loro impegno è produrre cibo sano per tutti preservando le risorse naturali.

I primi risultati del 7° Censimento generale dell'Agricoltura diffusi nel 2022 da Istat registrano in Italia una SAU (Superficie agricola utilizzata) di 12.535 mila ettari e una SAT (Superficie agricola totale) di 16.474 mila ettari.

“La ricerca e l’innovazione sono gli strumenti ideali da utilizzare per rendere il settore agro-alimentare sempre più all’avanguardia e cercare di attrezzarlo al meglio per affrontare la crisi climatica che è sempre più attuale e che, come abbiamo visto negli ultimi mesi, sta colpendo i nostri agricoltori” commenta Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini. “L’innovazione digitale e quella genetica, come le Tea, possono essere infatti l’aiuto ideale per rendere i sistemi produttivi sempre più’ sostenibili e capaci di produrre più cibo con una migliore qualità per la popolazione. Non a caso come Confagricoltura Forlì Cesena e Rimini poche settimane fa abbiamo avuto modo di interagire con una realtà come quella israeliana per cercare di dar vita importanti sinergie di mercato che vadano in questa direzione”.

L’agricoltura fa dunque della sostenibilità il suo più grande investimento: attraverso l’economia circolare ricicla di più per produrre meno scarti inutili, riduce il consumo di acqua attraverso i sistemi di irrigazione a goccia per conservare questa risorsa in futuro, preserva la biodiversità avendo cura dei suoli e del paesaggio, custodendo i boschi e le foreste.

"Sono infatti - sottolinea Confagricoltura - oltre 700mila le imprese agricole attive sul territorio nazionale a garantire, con il loro lavoro quotidiano, la tutela del patrimonio boschivo e delle biodiversità colturali attraverso pratiche benefiche per l’ambiente e modelli di produzione sempre più evoluti. Lo dimostra il report di AGRIcoltura100, il progetto che Confagricoltura e Reale Mutua portano avanti da anni per la misurazione del livello di sostenibilità del settore primario. Attraverso parametri specifici di valutazione e i risultati ottenuti, il report testimonia come sostenibilità ambientale e sociale siano centrali per più della metà delle oltre 2.800 imprese coinvolte nell’indagine".