Ecco tutti i vincitori della ventesima edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival

Sabato 14 ottobre sono stati proclamati tutti i vincitori della ventesima edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, i premi sono stati consegnati in serata nella Sala San Luigi di Forlì. Lapix, l'evento industry di Sedicicorto dedicato a animazione e gaming si concluderà invece domenica.

Premi concorsi

MOVIE (International Films - Fiction & Doc )

LUMINOR - I promise you paradise - di Morad Mostafa - (Egypt) Special Mention - La Valise Rouge - di Cyrus Neshvad - (Luxembourg)

ANIMALAB (International Films - Animation & Experimental )

LUMINOR - The Black Promegranade - di Ali Zare Ganatanowi (France) Special Mention - Eté 96 di Mathilde Bèdouet (France)



CORTITALIA (National Films)

LUMINOR - In tutte le ore e nessuna - di Davide Minotti, Valeria Miracapillo (Italy) Special Mention - Ugolino di Manuele Trullu- (Italy)

CORTOinLOCO (Regional Films)

LUMINOR - Cicciolina Pocket di Claudio Casazza (Italy) Special Mention - HUB - Sulla propria pelle di Francesco Barozzi (Italy)

ANIMARE (International Films - animation for children ) BEST FILM - Canary - di Pierre-Hugues Dallaire, Benoit Therriault - (Canada)

Special Mention - Rosa Mania di Jair Vidal Barreto Rojas (Perù) MENOD5 (Shorts up to 5 minutes)

BEST FILM- Inkt - Joost Van Den Bosch, Erik Verkerk (Netherlands) Special Mention -Manimondo di Michele Tozzi (Italy)

STUDENT (Film Schools) BEST FILM - Unfound - di Shahar Balfour (Israel) Premi speciali / Special Prizes PUBBLICO CORTITALIA Omayma di Fabio Schiffiliti

PUBBLICO MOVIE Sevap/Mitzvah - di Sabina Vajra?a - Bosnia Erzegovina PUBBLICO ANIMALAB The Black Promegranade - di Ali Zare Ganatanowi (France)

PREMIO FEDIC La Musica nel Sangue di Alessandro Zaffanella (Italy) PREMIO ALLA CARRIERA a Silvio Orlando a Eliana Antonini

PREMIO GENERAZIONE G a Mila Damato