Emergenza Ucraina e la fuga dalle bombe: "Ci aspettiamo un numero importante di bimbi"

Si è svolta venerdì mattina una videoconferenza convocata dal Gabinetto della Presidenza della Regione Emilia Romagna sul tema relativo all’emergenza Ucraina. Presenti al tavolo di lavoro i sindaci dei Comuni capoluogo, i presidenti delle Province, i prefetti della Regione Emilia Romagna nonché il governatore Stefano Bonaccini, l’assessore Irene Priolo, l’assessore Raffaele Donini e il sottosegretario alla Presidenza Davide Baruffi. Per il Comune di Forlì hanno partecipato il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore Rosaria Tassinari.

Profughi in arrivo

"Quella che ci troviamo ad affrontare è un’emergenza di guerra imprevista ed imprevedibile - ha esordito il presidente Bonaccini - un’emergenza umanitaria, sanitaria e sociale che non sappiamo come si evolverà e quanto potrà durare". "Con il Presidente Bonaccini abbiamo affrontato prima di tutto il tema dell’accoglienza a livello territoriale - dichiara il Sindaco Zattini - In queste ore i profughi ucraini, soprattutto donne e bambini, arrivano alla spicciolata nelle nostre città in maniera disordinata e nell’ambito di contesti domestici. Si tratta per la maggior parte di ricongiungimenti familiari che sfuggono a un controllo diretto delle istituzioni locali. Ma nei prossimi giorni la situazione potrebbe cambiare e assumere connotati importanti dal punto di vista numerico. Per questo, come sottolineato anche dagli altri colleghi sindaci, è necessaria una cabina di regia pubblica del governo dell’emergenza per gestire in maniera corretta, più ordinata ed efficiente i flussi umanitari".

Tracciabilità sanitaria in chiave anti-covid

Nel corso della videoconferenza si è approfondito anche il tema della tracciabilità sanitaria dei profughi in arrivo dall’Ucraina in chiave anti-covid. "Il livello di attenzione rispetto a questo tema è molto alto - aggiunge Zattini -. Da parte della Regione e di noi sindaci c’è la consapevolezza, il senso di responsabilità e la volontà di prendersi carico di queste persone per evitare una nuova crescita dei contagi. Il tracciamento dei profughi e la loro immunizzazione è importante non solo per la comunità che li accoglie ma anche per loro stessi".

Bambini

Una riflessione a parte è stata riservata ai minori. "Le prime stime ci parlano di centinaia di minori, anche non accompagnati, pronti a varcare il confine del nostro Paese - si sofferma l'assessore Tassinari -. Anche a Forlì, ci aspettiamo numeri importanti e situazioni delicate. Per loro, come concordato con la Regione, sarà necessario attivare un canale di accoglienza particolare che preveda la cura e l’assistenza sanitaria dei più piccoli e il loro inserimento scolastico".