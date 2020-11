Emergenza sanitaria: cambia la programmazione delle attività del Centro per le Famiglie

Il rapido mutamento della situazione epidemiologica e l’adozione dell’ultimo Dpcm hanno determinato la riformulazione della programmazione e delle modalità di fruizione delle attività del Centro per le Famiglie. "La priorità resta la tutela della salute pubblica - spiega l'assessore al welfare Rosaria Tassinari -, ma riteniamo che la formulazione di azioni di supporto, anche di natura emotiva, alle nostre famiglie rivesta un ruolo altrettanto importante alla luce delle ultime restrizioni".

"Proteggere genitori, anziani e bambini dal Covid è necessario ma non possiamo e non vogliamo favorire situazioni di pericoloso isolamento - continua Tassinari -. Occorre quindi imparare a convivere con il virus, anche attraverso il confronto con il prossimo. Mai come adesso è fondamentale continuare a sostenere i genitori nel loro percorso di crescita, mettendo al centro i ragazzi, le loro esigenze e i timori legati alla pandemia. Abbiamo dunque riorganizzato le modalità di fruizione delle attività del Centro per le Famiglie perché riteniamo che la dimensione relazionale sia fondamentale per costruire il futuro della nostra comunità".

Programma

Fruizione on-line

Incontri e conferenze - Iscrizione sul sito www.icos.comune.forli.fc.it

Martedì 3 novembre - ore 20.30 - "Come imparano a parlare i bambini?"

Mercoledì 25 novembre ore 20.30 - "Una... Nessuna... Centomila: l'importanza delle regole verso l'autonomia"

Venerdì 6 novembre - ore 17.00 - "Adolescenti... Perfetti (s)conosciuti"

Martedì 10 novembre - ore 20.30 - "Una seconda ondata di emozioni"

Martedì 17 novembre - ore 20.30 - “Quale scuola scelgo dopo le medie?"

In presenza (numero chiuso, a iscrizione):

Gruppi di confronto per genitori - Sede: CpF Romagna Forlivese, V.le Bolognesi, 23 - Forlì. Iscrizione 0543 712667 - centrofamiglie@comune.forli.fc.it.

Giovedì 12, 26 novembre e 10 dicembre - ore 17.30/19.30 - "I bambini crescono... Comunicazione, relazioni, linguaggio e apprendimento"

Giovedì 12, 19, 24 novembre e 3 dicembre - ore 20.30 - "Tiro alla fune. Genitori e figli alle prese con l'adolescenza"

Giovedì 26 novembre, 3, 10, 17 dicembre - ore 18.00 - "Comunque genitori. Separati ma sempre genitori"

Gruppi di confronto per bambini e ragazzi (12/16 anni) - Sede: CpF Romagna Forlivese, V.le Bolognesi, 23 - Forlì. Iscrizione 0543 712667 - centrofamiglie@comune.forli.fc.it. - Lunedì 9,16, 23 e 30 novembre - ore 18,00 - "Gruppo di parola"

Gruppo per genitori e bambini insieme (età 0/12 mesi) - Sede: CpF Romagna Forlivese, V.le Bolognesi, 23 - Forlì. Iscrizione 0543 712667 - centrofamiglie@comune.forli.fc.it. - Sabato 7, 21 novembre e 5, 12 dicembre - dalle 10.00 alle 12.00 - "Il Gomitolino dei papà".