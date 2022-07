Enesa racconta il suo diploma da 100: "Quello dell'odontotecnico è un lavoro pieno di innovazioni"

Tra i centisti del "Ruffilli" c'è anche Enesa Nuredini. "Sono una ragazza albanese, molto semplice e solare che ha sempre messo al primo posto l’educazione e lo studio - racconta di sè -. Il mio hobby preferito è leggere". Ha archiviato il suo percorso di studi seguendo l’indirizzo odontotecnico.

Perchè ha scelto l'indirizzo odontotecnico?

Prima della scelta delle superiori non sapevo neanche che esistesse la figura dell’odontotecnico. Dopo aver guardato i vari istituti e indirizzi questo è stato quello che mi ha colpito in particolar modo perchè è un lavoro pieno di innovazioni e molto particolare.

Si aspettava di diplomarsi col massimo dei voti?

Sinceramente si,ci sono stati momenti durante il ripasso in cui pensavo che non ci sarei riuscita ma per fortuna ce l’ho fatta.

Che anni sono stati quelli vissuti al Ruffilli?

Ovviamente ci sono stati alti e bassi, alcuni anni migliori degli altri, ma sono stati anni belli e importanti che porteró sempre nel io cuore.

Come è stato il suo rapporto con la didattica a distanza?

La dad per me è stato un periodo abbastanza brutto, ho fatto più fatica con lo studio sopratutto perchè era molto faticoso mantenere la concentrazione.

La maturità è stata più facile o difficile di quanto di aspettava?

È stata più semplice di quello che mi aspettavo. Ovviamente ogni cosa nuova ti spaventa, ma una volta superata ti accorgi che alla fine non era cosi complicata.

Ora cosa farà?

Ora spero di trovare un lavoro nell’ambito odontotecnico e di migliorare le mie abilità.