Erogazione dell'acqua potabile: gli aggiornamenti di Romagna Acque

Romagna Acque traccia una fotografia sull'erogazione dell'acqua potabile nei territori del Forlivese. A Forlì le emergenze sono rientrate. L'erogazione dai serbatoi principali della città (stadio, diaz e Pandolfa) è regolare. L'impianto di potabilizzazione in via Cormons è completamente allagato dalla piena del Montone. A Rocca San Casciano è rientrata l'emergenza a seguito dell'intervento squadra di Romagna Acque. L'erogazione dal Serbatoio principale in località Delizia è regolare. Emergenza rientrata anche a Modigliana dopo l'intervento dei tecnici di Romagna Acque, con erogazione regolare dal Serbatoio principale in località Campatello. Buone notizie anche a Premilcuore, con erogazione regolare dal serbatoio principale in località Fontanalda, così come a Tredozio, con l'erogazione regolare dal Serbatoio principale in località Prato.