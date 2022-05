Escrementi, sporcizia e una siringa: angolo di degrado nel parcheggio sotterraneo

Degrado, sporcizia, escrementi umani finanche sui muri. E' il quadro in cui versano alcuni accessi posteriori del parcheggio sotterraneo dei Portici. A fotografare la situazione è stata la chat 'Decoro' su WhatsApp della rete 'Sos Indipendente'. In particolare è emersa anche una siringa. Sul posto una volontaria ha ripulito i rifiuti più grossi e asportabili. E' stata avvisata Alea per la rimozione degli escrementi e il ripristino del passaggio.